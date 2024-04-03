Мишустин: госдолг РФ находится на безопасном уровне

Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, что намного ниже этого показателя в западных странах.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
"Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних - там все совершенно по-другому обстоит", - сказал премьер-министр.
Мишустин также отметил, что расходы на обслуживание госдолга России выросли, однако это повышение произошло исключительно из-за роста стоимости займов.
"Расходы на обслуживание госдолга выросли, но по большей части это обусловлено не ростом объема госдолга, а ростом стоимости займа - ситуация-то изменилась. Доходность десятилетних ОФЗ с 2021 года выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведет к росту расходов на обслуживание порядка 150 млрд рублей в год", - уточнил глава правительства.