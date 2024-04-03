Мишустин: госдолг РФ находится на безопасном уровне

Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, что намного ниже этого показателя в западных странах.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних - там все совершенно по-другому обстоит", - сказал премьер-министр.

Мишустин также отметил, что расходы на обслуживание госдолга России выросли, однако это повышение произошло исключительно из-за роста стоимости займов.