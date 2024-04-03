Мишустин оценил необходимость инвестиций из недружественных стран для России

России нельзя закрываться от возможных инвестиций даже со стороны недружественных стран. Так необходимость получения средств из-за рубежа оценил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

В рамках отчета перед Госдумой глава правительства заявил, что в недружественных странах есть люди, которые готовы работать с Россией.

«Давайте первое, что скажем сами себе: мы, конечно же, продолжим работать с недружественными странами. Нам нельзя отказаться от инвестиций недружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что меры по обеспечению условий для инвестиций в экономику России должны носить комплексный характер. Правительство уже денонсировало соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами и максимально упростило механизмы для возвращения средств из подобных государств. Например, Россия создала специальные административные районы, отметил премьер.

По словам Мишустина, в правительстве также рассчитывают, что предприниматели начнут вкладывать в Россию серьезные средства. По его мнению, предприниматели должны отплатить за те льготы и стимулирующие вещи, которые они получили от властей.