Мишустин сообщил о росте ВВП по итогам 2023 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, сообщил, что российский ВВП по итогам 2023 года увеличился на 3,6%, это "более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран".

"По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании [Федеральному собранию] президент поставил более амбициозную задачу - войти в топ-4. Предпосылки к этому есть", - отметил премьер-министр.

Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП.