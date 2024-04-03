Мишустин оценил темпы роста промышленного производства в России

Темпы роста промышленного производства в России по итогам 2023 года составили 3,5 процента. В свою очередь, обрабатывающий сектор продемонстрировал рекордный за последние десять лет прирост в 7,5 процента. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Наибольшие темпы роста были зафиксированы в машиностроительном секторе. Выпуск машин за 12 месяцев увеличился на 16 процентов и превысил отметку в 700 тысяч единиц.

«Это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов», — заявил премьер.

Производство в авиастроительной отрасли за этот период выросло почти на 20 процентов. На этом фоне доля промышленного производства в структуре российского ВВП достигла почти 13 процентов, заключил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Ранее он заявил о снижении зависимости экономики России от экспорта энергоносителей. По итогам 2023 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на четверть в сравнении с показателем 2022-го. Снижение сырьевой зависимости Мишустин назвал самым важным фактором развития российской экономики.