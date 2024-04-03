Рост цен на нефть объяснили

Рост цен на нефть на мировом рынке в последние несколько дней связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Так подорожание сырья объяснил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

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Днем ранее стоимость фьючерсных контрактов на июньские поставки нефти эталонной североморской марки Brent в моменте превысила рекордные с 30 октября 2023 года. На протяжении торгов цены превышали уровень в 89 долларов за баррель.

«Рост цен, который мы видим в последние несколько дней, связан с реагированием рынка на ситуацию на Ближнем Востоке и так далее», — заявил Новак.

Также в ходе беседы с журналистами вице-премьер заявил, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован с точки зрения спроса и предложения. На заседании комитета ОПЕК+ решили не изменять планы по добыче на второй квартал 2024 года. В России к середине года добыча достигнет девяти миллионов баррелей в сутки согласно договоренностям с альянсом.

В марте 2023-го Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Такие показатели установили до конца года. Также власти решили сократить с августа поставки сырья за рубеж, в первом квартале 2024 года сокращение экспорта составит 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.