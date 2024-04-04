Названа доля БРИКС в мировом ВВП

В настоящий момент БРИКС занимает 38% мирового ВВП и включает 46% населения планеты.

Об этом рассказал вице-председатель Бразильского центра международных отношений Жозе Алфреду Граса Лима в ходе пленарного заседания "БРИКС+: путь к новому миропорядку" в рамках Московского экономического форума.

"Одним из самых важных вопросов, которые стоят перед объединением, является создание системы финансовой безопасности. В том числе необходимо появление новых банков и совершенствования финансовых платежных инструментов, которые смогли бы обеспечить устойчивое развитие и расширение членства БРИКС+", - пояснил эксперт.

Также Жозе Алфреду Граса Лима отметил, что для организации важно устранить глобальную проблему голода, решить вопросы, связанные с производством продуктов питания и транспортировкой сельхозпродукции.

При этом БРИКС выступает против любых протекционистских ограничений. Кроме того, эксперт подчеркнул важность глобальной стабильности и безопасности в современном мире. Он добавил, что БРИКС осуждает терроризм, а также стоит за нераспространение ядерного оружия, разоружение и поддержание мира во всем мире.