Экономист назвал последствия землетрясения на Тайване

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение на Тайване может существенно взвинтить цены на электронику, бытовую технику и автомобили.

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Об этом в интервью РИАМО заявил д. э. н., профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау. Он отметил, что ЧП повлияло на работу таких высокотехнологичных компаний, как TSMC, UMC, LASER Technology и других.

«Даже после начала пандемии мы наблюдали нехватку микрочипов по всему миру. Если сейчас заводы приостановят свою работу из-за землетрясения, мир столкнется с тем, что поставки микрочипов будут прерваны. Естественно, сразу на них вырастут цены. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на компьютеры, смартфоны, электронику, бытовую технику и даже автомобили», — сказал Ляндау.

Он напомнил, что современные автомобили оснащаются бортовыми компьютерами и мультимедийными приборными панелями, для которых также нужны микрочипы.

3 апреля на Тайване было зафиксировано сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. По данным метеорологической службы государства эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий.

Позднее стало известно, что землетрясение вынудило крупного производителя микросхем TSMC эвакуировать часть персонала завода и приостановить работу некоторых производственных линий.