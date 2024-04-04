Российское масло оказалось востребовано в Индии

Россия – крупнейший поставщик подсолнечного масла на индийский рынок по итогам минувшего года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на релиз ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Отмечается, что индийская сторона более чем двукратно нарастила закупки. Объем достиг более 900 тысяч тонн. Ситуация с импортом растительных масел существенным образом отражается на динамике российского масложирового экспорта.

В сезоне 2022-2023 Индии удалось импортировать около 17 миллионов тонн растительных масел. Страна каждый год импортирует 1,5-3 миллиона тонн подсолнечного масла, или порядка 10-15% от общего импорта растительных масел.

«В этой ситуации конечный объем импорта Индией растительных масел из России будет зависеть как от успешности реализации программы импортозамещения, так и от соотношения цен на ключевые растительные масла», - подчеркнули в центре.

Ранее сообщалось, что эксперты рынка масложировой продукции РФ, несмотря на высокий сбор подсолнечника в 2023 году (рост до рекордных 17,25 млн тонн, по данным Росстата), увидели предпосылки для повышения цен на него.