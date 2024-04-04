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Российское масло оказалось востребовано в Индии

Россия – крупнейший поставщик подсолнечного масла на индийский рынок по итогам минувшего года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на релиз ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Российское масло оказалось востребовано в Индии
© globallookpress.com

Отмечается, что индийская сторона более чем двукратно нарастила закупки. Объем достиг более 900 тысяч тонн. Ситуация с импортом растительных масел существенным образом отражается на динамике российского масложирового экспорта.

В сезоне 2022-2023 Индии удалось импортировать около 17 миллионов тонн растительных масел. Страна каждый год импортирует 1,5-3 миллиона тонн подсолнечного масла, или порядка 10-15% от общего импорта растительных масел.

«В этой ситуации конечный объем импорта Индией растительных масел из России будет зависеть как от успешности реализации программы импортозамещения, так и от соотношения цен на ключевые растительные масла», - подчеркнули в центре.

Ранее сообщалось, что эксперты рынка масложировой продукции РФ, несмотря на высокий сбор подсолнечника в 2023 году (рост до рекордных 17,25 млн тонн, по данным Росстата), увидели предпосылки для повышения цен на него.

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