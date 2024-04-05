Эксперты спрогнозировали изменение цен на кофе осенью

В России ожидается повышение стоимости растворимого и молотого кофе. Это произойдет тогда, когда у поставщиков закончатся текущие контракты, а именно через шесть-восемь месяцев, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов.

Эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный отметил, что что ситуация связана с ростом биржевых цен, которые на днях обновили исторические максимумы по целому ряду позиций, а также с засухой и болезнями растений.

Рост цен произойдет в коридоре от 20 до 30 процентов, считает собеседник.

По мнению президента отраслевой ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, ожидать роста цен на кофе следует не сейчас. Такая динамика может наблюдаться в далеком будущем, отметил он.

Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

Собеседник отметил, что новые уровни биржевых котировок отражаются на состоянии потребительского рынка с большой отсрочкой. Он подчеркнул, что текущая ситуация с подорожанием арабики и робусты пока что никак не сказывается на производстве. Собеседник пояснил, что операторы в большинстве случаев законтрактованы минимум на шесть-восемь месяцев вперед.

«То есть они работают в рамках заранее заключенных договоров, где, помимо прочего, зафиксированы и цены на сырье. А вот если ситуация с подорожанием продлится — тогда уже можно будет начинать беспокоиться», — подытожил специалист.

В среду, 3 апреля, стоимость кофе сорта робуста (Robusta) подскочила до максимума с 2008 года. Майские контракты на бирже ICE в ходе торгов повысились в цене более чем на 4,8%, до $3838 за тонну.