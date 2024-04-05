«Синие воротнички» стали самыми востребованными на рынке труда

В России наибольшее число вакансий представлено для «синих воротничков» — официантов, охранников, водителей, курьеров, а также представителей других рабочих профессий. Об этом сообщает Life.

По словам исследователей hh.ru, 25% «синих воротничков» меняют место работы минимум раз в год. Среди курьеров почти четверть уходит в другую фирму через три месяца после трудоустройства.

Уточняется, что воротнички меняют компанию по целому ряду причин. Так, многие воспринимают текущую работу как временную. Другим же не нравятся условия труда.

«Компаниям приходится постоянно искать новых "синих воротничков". Чтобы те дольше не меняли место работы, работодатели повышают зарплаты и самостоятельно обучают специалистов», — пишет издание.

Отмечается, что специалистов не хватает большинству компаний. Самые востребованные на рынке — «синие воротнички».

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По словам руководителя исследовательского центра «RuGenerations — Российская школа теории поколений» Евгении Шамис, проблема «синих воротничков» будет актуальна минимум до 2027 года. Потом острый дефицит может закончиться.