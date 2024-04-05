Цены на золото упали с рекордных максимумов

Цены на золото упали в пятницу на азиатских торгах, отступив от недавних рекордных максимумов в ожидании ключевых данных по занятости в США, которые, вероятно, повлияют на прогноз процентной ставки.

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Ключевой технический индикатор спотовых цен на золото также показал, что покупательский импульс иссякает после сильного роста в марте и в начале апреля.

Тем не менее, желтый металл может выиграть от роста спроса на «безопасное убежище», особенно в связи с перспективой ухудшения геополитической ситуации на Ближнем Востоке на фоне саботажа между Ираном и Израилем.

Спотовое золото упало на 0,6% до $2277,10 за унцию после достижения рекордного максимума $2305,31 в четверг, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне упал на 0,6% до $2295,50 за унцию к 00:03 по восточному времени (04:03 по Гринвичу) после достижения рекордного максимума $2277,10 за унцию. В четверг цена составила $2325,30 за унцию.

Восстановление доллара также оказало давление на золото, так как доллар вырос на фоне ряда «ястребиных» комментариев чиновников Федеральной резервной системы.

14-недельный индекс относительной силы золота — показатель импульса покупок и продаж желтого металла — показал, что спотовые цены находятся на территории перекупленности. В начале недели индекс RSI поднялся до 82, а в настоящее время находится на уровне 74,9 — это указывает на то, что желтый металл остается перекупленным, несмотря на пятничные потери цен.

Показатель RSI выше 70 указывает на перекупленность актива.

Желтый металл проигнорировал недавнее укрепление доллара и «ястребиные» предупреждения о процентной ставке в США, поскольку он выиграл от повышенного спроса на «безопасное убежище» на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Но теперь трейдеры, похоже, фиксируют прибыль в преддверии выхода ключевых данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы позднее в пятницу. На следующей неделе также ожидаются данные по инфляции потребительских цен.

Другие драгоценные металлы также снизились: фьючерс на платину упал на 1,1% до $935,60 за унцию, а фьючерс на серебро — на 2,2% до $26,648 за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь в пятницу зафиксировали некоторую фиксацию прибыли после взлета до 15-месячного максимума ранее на этой неделе. Росту цен на красный металл способствовали позитивные экономические показатели из Китая, являющегося крупнейшим импортером меди, а также перспектива сокращения поставок в ближайшие месяцы.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов упал на 1,3% до $9261 за тонну, а месячный фьючерс на медь в США упал на 0,8% до $4,1892 за фунт.

Оба контракта остались вблизи 15-месячных пиков, достигнутых в четверг.

Рынок теперь ожидает данных по инфляции и торговле из Китая, которые должны быть опубликованы на следующей неделе, чтобы получить дополнительные экономические сигналы для крупнейшего в мире импортера меди.