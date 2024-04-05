Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2023 году

Рост ВВП России в 2023 году, согласно второй оценке Росстата, составил 3,6%, говорится в материалах статслужбы. Таким образом, Росстат подтвердил свою первую оценку.

Объем ВВП в текущих ценах составил 172,148 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Факторы роста

По данным Росстата, на рост ВВП в 2023 году повлияло увеличение индексов физического объема добавленной стоимости в обрабатывающих производствах (+6,9%), строительстве (+6,6%), оптовой и розничной торговле (+6,6%), транспортировке и хранении (+3,2%), а также в сфере гостиниц и ресторанов (+10%).

Также на рост физического объема ВВП повлияло увеличение внутреннего конечного спроса (+8,9%) при сокращении чистого экспорта.

Рост ВВП в 2023 году наблюдался со второго квартала 2023 года, что связано с заметным увеличением потребительского спроса домашних хозяйств относительно соответствующего периода предыдущего года.

Рост индекса-дефлятора

На рост индекса-дефлятора ВВП в наибольшей степени оказало увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля (+7,5%), транспортировка и хранение (+14,3%), финансы и страхование (+22,78%).

ВВП по источникам доходов

В структуре ВВП по источникам доходов в 2023 года относительно 2022 года доля оплаты труда повысилась с 38,5 до 40,3%, доля чистых налогов на производство и импорт увеличилась с 7,7% до 8%, доля валовой прибыли сократилась с 53,8% до 51,8%.