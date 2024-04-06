Банкам хотят запретить одностороннее повышение лимита кредитования

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, запрещающий банкам повышать лимит кредитования в одностороннем порядке. Документ опубликован в электронной базе палаты.

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Исходя из позиции Центробанка, изменение условий о лимите кредитования в одностороннем порядке законодательством не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке. Несмотря на это подобные случаи имеют место быть, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, добавил автор инициативы.

«Если уменьшение лимита не имеет существенного воздействия, возможность повышения лимита приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму», — пояснил Гибатдинов.

В связи с этим законопроектом предлагается внести в список положений, которых не может быть в договоре потребительского кредита, пункт об условиях, предусматривающих возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора.

Как писала «Парламентская газета», согласно аналитике Банка России, численность заемщиков, у которых есть кредит в банках и МФО, выросла примерно на 4,7 миллиона человек в 2023 году, до 50 миллионов человек.