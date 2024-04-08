В ЦБ заявили о замедлении роста цен в России

По итогам декабря-февраля темпы роста потребительских цен в России замедлились до 6-7 процентов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

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Она уточнила, что устойчивое снижение роста цен на внутреннем рынке фиксируется не первый месяц. Более того, подобная тенденция, с большой долей вероятности, сохранится и в марте.

«По итогам марта мы увидим даже более низкие цифры», — заключила глава регулятора в ходе выступления в Госдуме.

Ранее в ЦБ сообщили о снижении темпов роста потребительских цен в 64 российских регионах по итогам февраля 2024 года. Речь шла о месячной инфляции. При этом в годовом выражении темпы роста цен за тот же период времени ускорились в 59 регионах. Сильнее всего разрыв был заметен в непродовольственном сегменте.

В то же время годовой рост цен на продовольственные товары по итогам последнего зимнего месяца остался на уровне января. В регуляторе также напомнили, что сохраняющаяся на высоком уровне инфляция стала одной из главных причин решения оставить ключевую ставку на отметке в 16 процентов годовых.