Китай продолжает рекордную закупку золота центробанком

Центральный банк Китая продолжил наращивать золотые резервы, уже в 17-й раз подряд приобретя драгоценный металл в марте 2024 года. Об этом пишет издание Bloomberg .

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Эти покупки помогли золоту достичь рекордных максимумов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США, уточняет издание.

По данным статистики, золотые резервы Народного банка Китая (PBOC) выросли до 72,74 миллиона тройских унций в марте. Это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

Рост спроса на золото со стороны центральных банков, включая Китай и Индию, стал одним из ключевых факторов роста цен на драгоценный металл начиная с 2022 года. По данным Всемирного совета по золоту, центробанки в феврале 2024 года продолжили наращивать золотые резервы девятый месяц подряд.

Между тем, общие валютные резервы Китая выросли до $3,2457 трлн к концу марта 2024 года — максимум с декабря 2021 года. Повышение показателя на 0,6% к февралю и на 1,9% в годовом выражении PBOC связывает с необходимостью поддержания стабильных резервов для нейтрализации рисков, пишет издание.

Аналитики полагают, что сохраняющийся спрос Китая на золото обусловлен стремлением диверсифицировать международные резервы на фоне геополитической нестабильности и высокой инфляции. Кроме того, приобретение драгоценного металла помогает Пекину застраховаться от возможных санкций со стороны Запада.

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