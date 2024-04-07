Назван крупнейший поставщик лекарств в Россию

Индийские фармкомпании стали крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma пишет РБК.

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Всего за 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. Индийские лекарства сместили на второе место поставки из Германии, которые за год сократились на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. Среди лидеров по поставкам препаратов в РФ также Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Беларусь (109,8 миллиона).

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2023 году цены на жизненно важные лекарства в стране выросли в пределах 4,4 процента. За 12 месяцев темпы увеличения стоимости подобных лекарств в стране оказались ниже уровня годовой инфляции, уточнил премьер.