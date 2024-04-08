Эксперт спрогнозировал изменение цен на шоколад

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный прогнозирует резкое подорожание шоколада в российских магазинах в ближайшие месяцы, передает «Парламентская газета».

По словам собеседника, речь идет как о премиальных брендах и сортах, так и о массовом сегменте. Он отметил, что на африканском рынке какао-бобы за последние полгода выросли в цене почти вдвое.

Эксперт подчеркнул, что ему удалось провести переговоры с достаточным количеством шоколадных фабрик. Все они считают, что «проблемы грядут колоссальные», заявил Чарный.

«Кто-то говорит, что запасов какао-бобов на складах осталось на три месяца, кто-то — что на шесть. Кроме того, сейчас крупные международные концерны на фоне взлета цен занялись тем, что скупают буквально все, включая мусор, оставшийся от переработки сырья, лишь бы он хотя бы немного пах шоколадом», — отметил собеседник.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев оценил вероятность существенного уменьшения в России ассортимента шоколада и изделий из него. В беседе с РИА Новости он указал на отсутствие таких рисков.