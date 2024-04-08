Глава Минфина США с улыбкой направила Китаю резкое послание

Избыточные производственные мощности Китая угрожают мировой экономике. Такое послание направила глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен в ходе своего визита в Китай, сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

«Китай слишком велик, чтобы экспортировать продукцию в результате своего быстрого роста», — заявила Йеллен, добавив, что предприятия КНР производят больше, чем может выдержать мировой рынок.

По данным агентства, это резкое послание глава Минфина направила с улыбкой на лице, и «жесткое заявление Йеллен не помешало прогрессу, достигнутому между двумя сторонами в ходе встречи», в результате которой также было принято решение о продолжении диалога по сбалансированному росту глобальной экономики.

Йеллен испугалась «мощного рывка» Китая

В ходе визита Йеллен также посоветовала Китаю производить меньше товаров, отметив перекос в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели и полупроводники.