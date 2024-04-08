Новая Зеландия ограничит число трудовых мигрантов, чтобы защитить национальный рынок труда и снизить количество безработных граждан. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на министра иммиграции Эрику Стэнфорд.

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Отмечается, что ряд изменений в миграционном законодательстве страны, вступивших в силу 8 апреля, позволит сократить число трудовых мигрантов, сфокусировать внимание работодателей на местных ресурсах, а из-за границы привлекать только высококвалифицированных специалистов.

В рамках нового законодательства, трудовых мигрантов обяжут владеть английским языком, их знания и опыт должны будут соответствовать минимальным требованиям к занимаемой должности, а срок пребывания в Новой Зеландии ограничат тремя годами вместо прежних пяти.

"В прошлом году мы привлекли 52 тыс. низкоквалифицированных работников, тогда как более 20 тыс. новозеландцев, напротив, остались без работы и начали получать пособие. Наша задача заключается в том, чтобы граждане страны оказались первыми в очереди на получение работы", - указала Стэнфорд, отметив, что низкоквалифицированные работники составили почти треть от всех, переехавших в страну в 2023 году.

Также министр подчеркнула, что внедренные изменения приближают новозеландское миграционное законодательство к стандартам, применяемым в соседней Австралии, а если в стране вновь возникнет дефицит рабочей силы, его легко можно будет восполнить.