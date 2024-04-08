Шри-Ланка выплатила $2 млрд в счет погашения внешнего долга

Правительство Шри-Ланки выплатило почти $2 млрд в счет погашения внешнего долга и уплаты процентов по иностранным кредитам.

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Об этом сообщил на пресс-конференции в Коломбо генеральный директор по связям с общественностью канцелярии главы ланкийского государства Раджит Кирти Теннаконе.

"Выплаты осуществлялись с июля 2022 года по февраль 2024 года за получение многосторонних кредитов и проценты, по платежам не было допущено просроченной задолженности", - цитирует чиновника газета Daily Mirror.

Департамент внешних ресурсов Министерства торговли Шри-Ланки произвел выплаты Азиатскому банку развития (АБР) на общую сумму $760,1 млн и уплатил $7 млн Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Выплаты в размере $22,3 млн получил Европейский инвестиционный банк, $17,9 млн - Международный фонд сельскохозяйственного развития, $9,8 млн - Международный валютный фонд (МВФ). АБР и МВФ предоставили правительству Шри-Ланки дополнительную финансовую поддержку за своевременное погашение долга, добавил Теннаконе.

Как сообщил в марте в парламенте ланкийский президент Ранил Викрамасингхе, Шри-Ланка рассчитывает получить мораторий на уплату долга до 2027 года и намерена возобновить его погашение в 2027 году, чтобы завершить долговые выплаты в 2042 году. В случае успеха переговоров с кредиторами ежегодная сумма выплаты долга будет составлять 4% ВВП страны.

Шри-Ланка в течение последних лет переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. В основном он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешний долг Шри-Ланки за время кризиса возрос до $51 млрд, что составляло половину ВВП страны. В 2022 году Шри-Ланка приостановила выплаты по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.

Крупнейшим кредитором Шри-Ланки является Китай, на который приходится почти 52% внешней задолженности островного государства. Согласие Пекина на реструктуризацию задолженности стало одним из условий получения Шри-Ланкой в 2023 году кредитной линии от МВФ на $2,9 млрд сроком на четыре года.