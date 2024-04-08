В ФРГ рассказали об увеличении объема экспорта в Россию

В ФРГ зафиксировано увеличение экспорта немецкой продукции в Россию в феврале текущего года в сравнении с предыдущим месяцем — на 1,5%, до 700 миллионов евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Федерального статистического бюро страны (Destatis).

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Подчеркивается, что, по сравнению с февралем 2023 года, экспорт упал на 24%.

В ведомстве отметили, что импорт из России в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года вырос на 23,5% до 0,2 миллиарда евро, а по сравнению с февралем 2023 года упал на 36,2%.

Как сообщается, в общей сложности в феврале текущего года из Германии экспортировали товаров на сумму 132,9 миллиарда евро (сокращение достигло 2% по сравнению с предыдущим месяцем) с учетом календарных и сезонных колебаний, а импортировали товаров на сумму 111,5 миллиарда евро (увеличение составило 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем).

Ранее обозреватель The Times Эд Конвей рассказал, что британские товары продолжают поступать в Россию, несмотря на санкции.