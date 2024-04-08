Стал известен первый иностранный гость ПМЭФ-2024

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что приедет на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. News.ru

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Додик также заявил, что планирует встретиться на его полях с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я приеду на питерский экономический форум, потому что это - место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него, - сказал он. - Я надеюсь, что на полях форума я встречусь и с Лавровым, и с другими важными российскими деятелями». ТАСС

Кроме того, он примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Деловая газета «Взгляд»