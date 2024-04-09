Аналитик объяснил, как можно решить банковскую проблему России и Турции

Турецкий аналитик Энгин Озер выступил за создание финансовых организаций на Северном Кипре и в Абхазии для использования платежной системы «Мир». По его словам, благодаря принятию данной меры проблема с банковскими переводами между странами может быть решена, передает РИА Новости.

© Unsplash

Собеседник агентства отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия являются «частично» признанными государствами. Он обратил внимание на то, что ни одно из них не имеет представительства в ООН, «и западный мир налагает долгие годы эмбарго на эти страны».

Аналитик считает, что этим странам не грозят банковские эмбарго. Он напомнил о том, что эти государства на протяжении многих лет находятся под тяжелыми экономическими санкциями.

Ранее стало известно, что все банки Киргизии приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Мера принята из-за риска вторичных санкций. Она вступила в силу с 3 апреля.