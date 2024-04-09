Турция ввела ограничения на экспорт товаров в Израиль

Власти Турции с 9 апреля вводят ограничения на экспорт товаров в Израиль, на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений.

Решения будут реализованы турецким Министерством торговли.

«На сегодняшний день Турция приняла решение ограничить экспорт 54 товаров в Израиль на первом этапе. Решения будут немедленно реализованы Министерством торговли», — сообщает TRT Haber.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила пойти на ряд новых мер против Израиля, эти ограничения одобрены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и будут реализованы без промедления.

Ограничительные меры вводятся в связи с продолжающимися ударами армии Израиля по сектору Газа.