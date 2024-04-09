Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС. Газета.Ru

Он рассказал, что в январе премьер Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита газа России через Украину в 2025 году. «Насколько известно, и другие европейцы не торопятся ставить точку в данном вопросе», — отметил Полищук. RT на русском

При этом, по словам дипломата, Брюссель жестко придерживается курса на отказ от российского газа, который давал европейцам «огромные конкурентные преимущества и вносил существенный вклад в их экономическое и социальное благополучие». «Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляет, что уведомила Киев о незаинтересованности ЕС в продлении российско-украинского транзитного контракта, - пояснил он. - Согласована ли такая позиция с государствами-членами, чья экономика зависит от поставок из России, большой вопрос». ТАСС