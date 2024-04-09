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В МИД РФ оценили позицию Киева по транзиту российского газа

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС. Газета.Ru

Он рассказал, что в январе премьер Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита газа России через Украину в 2025 году. «Насколько известно, и другие европейцы не торопятся ставить точку в данном вопросе», — отметил Полищук. RT на русском

При этом, по словам дипломата, Брюссель жестко придерживается курса на отказ от российского газа, который давал европейцам «огромные конкурентные преимущества и вносил существенный вклад в их экономическое и социальное благополучие». «Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляет, что уведомила Киев о незаинтересованности ЕС в продлении российско-украинского транзитного контракта, - пояснил он. - Согласована ли такая позиция с государствами-членами, чья экономика зависит от поставок из России, большой вопрос». ТАСС

В МИД РФ оценили позицию Киева по транзиту российского газа
© РИА Новости
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