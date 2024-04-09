В Армении предложили запретить импорт молочной продукции из России

Армения должна рассмотреть возможность запрета поставок молочной продукции из России в ответ на аналогичные действия российской стороны.

Об этом в парламенте заявил член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Сисак Габриелян.

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"Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, их продукцию мы импортируем. Пожалуйста, решите этот вопрос, каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах", - заявил он.

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить с 5 апреля 2023 года поставки молочной продукции в Россию из-за невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей.