Экономист спрогнозировал курс валют к майским праздникам

До конца месяца действует указ о продаже валютной выручки: если его не продлят‚ рубль может упасть.

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Курс валют до майских праздников будет относительно стабильным, ожидает доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко. Он допускает колебания рубля в диапазонах 90–95 ₽ за доллар, 12,3–13,4 ₽ за юань, 99–104 ₽ за евро, передаёт «Российская газета».

Поддержку рублю окажет профицит текущего счёта платёжного баланса, высокие цены на нефть, низкий спрос на валюту со стороны импортёров и высокие ставки. До конца апреля также действует требование о продаже валютной выручки для экспортёров. Если указ не продлят, то в мае возможно ослабление рубля, считает Пётр Щербаченко.

Экономист обратил внимание, что Минфин с 5 апреля по 7 мая будет покупать больше валюты и золота в рамках бюджетного правила — 11,2 миллиарда ₽ в день. Поэтому 26 апреля 2024 года ЦБ может ужесточить ключевую ставку, прогнозирует эксперт.