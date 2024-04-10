Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро, прогнозы экспертов на май

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 10 апреля, составляет 92,7463 рубля, а курс евро — 100,7473 рубля. Что будет с российской валютой в ближайшее время?

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Что будет с курсом рубля в апреле

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов считает, что доллар в течение апреля будет держаться в районе 93–94 рублей.

«Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалят валютные продажи ЦБ. Минфин покупает валюты на 11,2 млрд рублей ежедневно, ЦБ — продает на 11,8 млрд, то есть чистые продажи составляют 600 млн рублей в день. Это сильно ниже уровня I квартала», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам преподавателя экономического факультета кафедры финансов и кредита МГУ Юлии Кузнецовой, в настоящее время на рубль также негативно влияет покупка валюты на рынке.

«Последние несколько дней доллар показывает позитивную динамику, в то время как курс рубля ослабевает. Причин тому может быть несколько, одна из них — покупка валюты на рынке, в связи с текущей экономической ситуацией. Очень уверенно курс идет на 93,4 — это важный следующий уровень сопротивления. Если данный уровень будет пройден, мы очень легко увидим курс доллара 95 рублей за $1», — предположила она в разговоре со «Свободной прессой».

Кузнецова обратила внимание, что даже высокие цены на нефть не могут сейчас оказывать сильную поддержку российской валюте.

«Нефть марки Brent торгуется на уровне 90,84 доллара за 1 баррель, выросла вчера на 0,7%. При этом отскок произошел с уровня 92 рубля за 1 баррель за эту неделю. Максимальное значение стоимость нефти достигала в октябре прошлого года — 102 рубля за баррель. Действительно, высокие цены на нефть всегда позитивно влияли на рубль, но сейчас в условиях санкций есть два важных ограничения. Во-первых, тот важный факт, что на российскую нефть действуют санкции в части продажи. Во-вторых, Россия старается обойти лимиты, но важно понимать, что тем не менее нефть торгуется с дисконтом», — резюмировала экономист.

Когда стабилизируется курс рубля

Анатолий Трифанов объяснил, что сейчас Россия сокращает нефтяной экспорт в рамках обязательств перед ОПЕК+, поэтому курс рубля стабилизируется только во второй половине месяца, когда будут зафиксированы увеличения валютных продаж экспортерами. При этом высокие цены на нефть все-таки продолжают положительно сказываться на российской валюте.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уверен, что до майских праздников доллар будет находиться в пределах 90–95 рублей.

Он отметил, что до конца апреля продолжает действовать указ президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки для экспортеров, а также сейчас достаточно высокие цены на нефть, что в совокупности дает стабильность рублю.

Щербаченко пояснил, что если указ не будет продлен, то вполне вероятно ослабление курса рубля в мае.