Германия стремительно теряет привлекательность даже для немецких компаний

78% немецких компаний считают, что Германия потеряла привлекательность в вопросе ведения бизнеса. Ситуация ухудшилась за последние десять лет, сообщает телеканал n-tv. со ссылкой на результаты исследования, которое провели Институт экономических исследований при Мюнхенском университете и Швейцарский институт экономической политики.

48% организаций прогнозируют ухудшение ситуации на рынке в ближайшие десять лет.

Специалисты отмечают, что изменение динамики обусловлено чрезмерными бюрократическими издержками, нехваткой квалифицированной рабочей силы и высокой стоимостью электроэнергии.

Немецкие фирмы оценили ФРГ как привлекательное место для ведения бизнеса на 61,3 балла. Вместе с тем у других стран наблюдаются более высокие показатели. США набрали 74,7 балла, Швейцария — 72,6, Австрия — 72,4.

Ранее немецкое издание NIUS сообщило, что в Германии наблюдается рост числа предприятий, столкнувшихся с банкротством. Их количество будет лишь расти, отметили авторы.