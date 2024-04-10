Цены на золото достигли рекордного максимума

Цены на золото в среду в ходе азиатских торгов держатся чуть ниже рекордного максимума, поскольку спрос на желтый металл в качестве «тихой гавани» повысился в ожидании ключевых данных по инфляции в США и новых сигналов по процентной ставке.

Среди промышленных металлов цены на медь достигли 15-месячного максимума на фоне растущих надежд на то, что спрос будет расти вслед за восстановлением активности на мировых предприятиях. Ожидания сокращения поставок меди также остались в силе.

Росту цен на золото способствовал, главным образом, повышенный спрос на «безопасную гавань», а сообщения о покупках со стороны центральных банков, особенно в Китае, также подстегнули спрос на желтый металл. Это помогло золоту вырасти, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу повышенной процентной ставки в США.

По состоянию на 01:34 по восточному времени (05:34 по Гринвичу) цены на спотовое золото выросли на 0,3% до $2359,28 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим в июне сроком действия вырос на 0,6% до рекордной отметки $2377,45 за унцию. Ранее в ходе сессии спотовые цены достигли рекордной отметки $2365,34 за унцию.

Более значительный рост желтого металла сдерживается главным образом ожиданием ключевых данных по американскому индексу потребительских цен, которые должны выйти позднее в среду.

Ожидается, что данные покажут, что инфляция в марте осталась стабильной — эта тенденция дает Федеральной резервной системе меньше стимулов для начала снижения процентной ставки.

Данные по CPI также выйдут после впечатляющего отчета по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, а также ряда предупреждений от чиновников ФРС о том, что застойная инфляция отсрочит любое потенциальное снижение ставки центральным банком. Данные протокола мартовского заседания ФРС также должны быть опубликованы позднее в среду.

Несмотря на то, что перспектива повышенной процентной ставки в течение длительного времени неблагоприятно сказывается на золоте, желтый металл получил поддержку в виде роста покупок со стороны центральных банков, особенно в Азии и на развивающихся рынках. Спрос на золото повысился благодаря растущим опасениям относительно заметного замедления экономического роста в этом году.

Данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что Народный банк Китая покупает золото 17-й месяц подряд, и темпы закупок практически не имеют признаков прекращения. В частности, Народный банк Китая в значительной степени хеджируется против замедления экономического роста и дальнейшего ослабления китайских фондовых рынков.

Другие драгоценные металлы также выросли, но неоднозначно. Фьючерс на платину вырос и достиг более чем трехмесячного максимума $992,90 за унцию, а фьючерс на серебро подскочил на 1,3% до почти трехлетнего максимума $28,363 за унцию.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов вырос на 0,4% до $9468,0 за тонну, а месячный фьючерс на медь — на 0,2% до $4,3110 за фунт.

Оба контракта достигли 15-месячных максимумов, поскольку рынок делает ставку на улучшение перспектив спроса на медь на фоне растущей уверенности в том, что спад в мировом производстве достиг дна.

Ожидается, что предложение меди в Китае также сократится, поскольку несколько ведущих заводов по переработке заявили о сокращении производства в ближайшие месяцы.

Более подробные экономические данные из Китая, который является крупнейшим в мире импортером меди, также должны поступить позднее на этой неделе.Данные по инфляции и торговле выйдут в четверг и пятницу, соответственно.