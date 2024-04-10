Председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о подъеме ключевой ставки в России. В ходе выступления в Госдуме она заявила, что такая мера не ставит крест на развитии российской экономики, передает РИА Новости.

Сегодня Набиуллина представляет годовой отчет ЦБ за минувший год. Она отметила, что темпы роста экономики страны остаются высокими.

Председатель регулятора подчеркнула, что еще осенью было много различных опасений, однако ситуация урегулировалась.

«Мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так», - заявила Набиуллина.

Она указала на незначительное замедление экономического роста в четвертом квартале 2023-го. Вместе с тем, как уточнила глава ЦБ, данный показатель оставался значительным. По ее словам, по итогам года ВВП вырос на 3,6%, а пик инфляции - пройден.

Совет директоров Банка России 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.