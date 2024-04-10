В Литве высказались о возобновлении импорта ресурсов из России

Литва никогда не вернется к закупкам энергетических ресурсов в России, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента страны Гитанаса Науседы на международном форуме по вопросам энергобезопасности в Вильнюсе. Он призвал обеспечить энергетическую безопасность Европы посредством зеленой энергетики.

Литва, прекратившая еще в 2022 году импорт из России газа, нефти и электроэнергии, никогда обратно к этому не вернется. Это мы не представляем себе даже теоретически, — заявил Науседа.

Президент Литвы заявил, что в Европе в прошлом звучали заявления о том, что Запад не сможет прожить без российского энергетического сырья. Но после очередной зимы все «живы и здоровы», отметил Науседа. Он считает, что энергетическую безопасность Европы следует обеспечивать на базе зеленой энергетики «по приемлемым ценам».

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что переброска и размещение на территории страны на постоянной основе бригады Вооруженных сил Германии обойдется Вильнюсу в €800 млн. По его словам, в настоящее время «установлено финансовое направление» масштабного процесса, проводятся расчеты и распределение затрат.