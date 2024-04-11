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Поставки российского угля за рубеж стали приносить убытки

Экспортные цены на российский уголь упали до минимума с 2021 года, так что его поставки через порты северо-запада и юга стали убыточными. Также отрицательную рентабельность дает продажа отдельных сортов угля через порты Дальнего Востока. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

Поставки российского угля за рубеж стали приносить убытки
© РИА Новости

В начале апреля тонна угля калорийностью 6000 ккал на килограмм при погрузке на судно на Дальнем Востоке стоила 95 долларов (минус шесть процентов с начала года), а с калорийностью 5500 и 5000 ккал на килограмм — 86 и 67 долларов (минус 7 и 13 процентов соответственно). В терминалах в черноморском порту Тамань уголь 6000 ккал на килограмм уходит по цене 72 доллара за тонну (минус 13 процентов), а из портов Балтийского моря — 61 доллар (минус 14 процентов).

Основной причиной такого падения цен стал низкий спрос в Индии и Китае. На этом фоне российские угольные компании вынуждены продавать свое топливо с значительными скидками по отношению к конкурентам, что связано с санкциями Евросоюза и ограничениями на рынке. При этом Индия наращивает собственную добычу, а международные котировки на биржах демонстрируют относительную стабильность.

Эксперты отмечают, что убытки при поставках угля через Тамань достигают 7 долларов за тонну, через балтийские порты — 6 долларов. Для угля калорийностью 5000 ккал на килограмм на Дальнем Востоке нетбэк составляет минус 5 долларов за тонну.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев не видит предпосылок для изменений условий для российских угольщиков в ближайшие месяцы. Источники в трех угольных компаниях подтвердили, что столкнулись с существенным снижением цен и рентабельности производства. Дополнительным ударом становятся курсовые пошлины, которые были возвращены для компаний с 1 марта.

Одновременно, отмечают собеседники издания, продолжается рост логистических расходов. В такой ситуации компании готовятся к сокращению как экспорта, так и производства. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев предполагает, что по итогам года экспорт угля может упасть на 10-15 процентов, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

Ранее стало известно, что Минтранс предлагает окончательно отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля по железной дороге. До начала боевых действий на Украине они применялись для поддержки экспорта, но с 1 июня 2022 года действие скидок неоднократно приостанавливали.