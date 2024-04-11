Назван главный поставщик нефти в Индию и Китай

Россия по итогам февраля 2024 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Такие данные приводятся в апрельском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). ТАСС

За последний месяц зимы российские сырьевые экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти Китаем, хотя в январе показатель находился на отметке в 20 процентов. В свою очередь, доля РФ в структуре индийского импорта в феврале достигла 33 процентов. Lenta.ru

Ранее аналитики компании Kpler сообщили, что по итогам марта российские сырьевые экспортеры смогли нарастить суточные объемы вывоза нефти морским путем почти до годового максимума. Газета.Ru