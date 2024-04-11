ЦБ РФ сообщил о сокращении внешнего долга России

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2024 года составил $304 млрд, снизившись на $12,8 млрд (4,1%) с начала года. Об этом свидетельствует отчет ЦБ РФ «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг РФ в 2023 году».

По оценке Центробанка, динамика значений в основном определялась сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, включая прямое инвестирование. Снижение долга также произошло благодаря сокращению всех компонентов внешнего долга.

В конце марта стало известно, что РФ рекордно сократила внешний долг — по итогам 2023 года он опустился на 17,7%, до $316,8 млрд. Это минимальный показатель с 2007 года. Более того, Центробанк РФ в 2023 году впервые за последние шесть лет вышел в прибыль — в 140,4 млрд рублей.