Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Украине понадобится почти $500 млрд на восстановление, при этом темпы реконструкции страны замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка. Газета.Ru

Уточняется, что данная сумма практически в два раза превышает размер украинской экономики в 2021 году. News.ru

Ранее агентство Bloomberg писало, что на Украине начинают работу ряд зарубежных компаний, занимающихся восстановлением пострадавшей инфраструктуры. По данным Европейского инвестиционного банка, сумма превысит $1 трлн. RT на русском