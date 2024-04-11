В Китае начали отказываться от поставок украинской кукурузы

Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована на период с апреля по июнь, и могут поступить аналогично с последующими заказанными партиями. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, подобные меры связаны с поступившим 2 апреля от таможенных органов КНР предписанием предпринимателям ввозить меньше импортной кукурузы на территории, подпадающие под протекционистские таможенные правила. По задумке властей, это должно помочь избежать избытка предложения на внутреннем рынке и поддержать китайских производителей сельхозпродукции.

Некоторые импортеры успели забронировать большие объемы поставок до поступления распоряжений со стороны властей, что приводит теперь к отмене заказов, уточнили источники Bloomberg.