Из-за ситуации в Красном море осложнена доставка грузов в РФ из ОАЭ

Из-за напряженной ситуации в Красном море, вызванной необходимостью поиска альтернативных маршрутов для мировой торговли, порт Джабаль-Али в ОАЭ столкнулся с перегрузкой. Об этом пишет "Коммерсантъ".

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Этот порт является одним из крупнейших в регионе и осуществляет перевозку российских контейнерных грузов. Участники рынка отмечают увеличение стоимости услуг порта, удлинение времени транзита и повышение цен на доставку грузов из ОАЭ в Россию. В поисках новых маршрутов они сталкиваются с тем, что другие порты в регионе менее емкие и более дорогие. Тем не менее для российских судов остается открытым проход через Красное море, что смягчает проблему перегрузки порта Джабаль-Али.

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Глубоководный порт Джабаль-Али находится в Дубае, это десятый по величине морской порт мира. Он находится под управлением DP World. Порт обрабатывает генеральные грузы, а также 19,3 млн TEU контейнерных грузов в год. В марте сообщалось, что атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через Россию. Запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору РЖД выросли примерно на 40%. Об этом изданию рассказали в германской транспортно-логистической фирме DHL.