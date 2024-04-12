Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $2 400 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:00 мск, цена на драгметалл составляла $2 402,4 за тройскую унцию (+1,75%). По состоянию на 06:22 мск стоимость золота ускорила рост до $2 405,6 за унцию (+1,88%).

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