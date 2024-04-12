Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

23 февраля Нацбанк снизил базовую ставку с 15,25% до 14,75% годовых.

В пресс-службе также пояснили, что для достижения цели по инфляции 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено, оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

При этом годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории.

"Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые. Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции - значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале", - уточнили в Нацбанке.

Очередное решение регулятора по размеру базовой ставки будет объявлено 31 мая.