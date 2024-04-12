В МЭА оценили последствия атак Украины на российские НПЗ

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России могут привести к нарушению баланса на мировом рынке нефтепродуктов. Такая оценка содержится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). ТАСС

В организации уточнили, что последствия недавних атак Украины на российские НПЗ на глобальный рынок нефтепродуктов пока еще не успели проявиться в полной степени. Однако подобная угроза может проявить в обозримом будущем. «Сохраняется потенциал для более жесткого баланса на рынке в ближайшие месяцы», — заявили в МЭА. Lenta.ru

В агентстве констатировали, что ситуация в России оказывает существенное влияние на поставки дизеля и авиакеросина. Поставки были частично нарушены на фоне атак ВСУ: в период с конца января по настоящее время под ударами беспилотников оказались более 2 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей в России. Это привело к тому, что около 800 тысяч баррелей в стуки из них были остановлены в полном или частичном формате. На основе всех этих данных агентство пришло к выводу о сохранении дальнейшей тенденции нарушения баланса во второй половине текущего года. News.ru