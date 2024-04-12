В ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа

В Евросоюзе могут подать иск против Германии, которая не хочет отменять налог, мешающий отказаться от поставок российского топлива. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК). ТАСС

Речь идет о налоге на экспорт топлива из ФРГ, который страна ввела в 2022 году после приостановки поставок энергоносителя из РФ. Цель инициативы — покрыть расходы на закупку газа у других стран. По мнению соседей Германии, подобные меры могут в конечном итоге привести к повышению цен на топливо в регионе и заставить страны ЕС нарастить закупки российского газа. Газета.Ru

Ранее Politico сообщила со ссылкой на документы ЕК, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа с 2025 года Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию. BFM.RU