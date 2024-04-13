Китай в 2023 году импортировал потребительских товаров на $275 млрд

Общий объем импорта Китаем потребительских товаров в 2023 году вырос на 1,2% в годовом выражении и составил 1,95 трлн юаней ($275 млрд). Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Шэн Цюпин, выступивший в субботу на церемонии открытия IV Китайской международной выставки потребительских товаров в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань).

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"Потребительский рынок в Китае обладает большой емкостью и несколькими уровнями глубины. Общая тенденция на повышение его качества и расширение не изменилась. В 2023 году Китай импортировал потребительских товаров на 1,95 трлн юаней - рост на 1,2% в годовом выражении", - сказал замминистра, добавив, что Китай является самым крупным потребительским рынком в мире.

Согласно данным, которые назвал Шэн Цюпин, объем трансграничного розничного импорта Китаем товаров по каналам электронной коммерции за весь прошлый год составил 141,7 млрд юаней ($19,9 млрд). Рост данного показателя составил 7% в годовом исчислении.

Что касается внутреннего рынка, то, по словам замминистра коммерции, объем продаж потребительских товаров достиг в 2023 году нового рекордного уровня в 47,1 трлн юаней ($6,6 трлн), что на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

IV Китайская международная выставка потребительских товаров начала в субботу свою работу с участием свыше 4 тыс. брендов из более чем 70 стран и регионов мира, включая Россию. Мероприятие будет проходить с 13 по 18 апреля в Хайнаньском международном выставочном центре в городе Хайкоу. Общая выставочная площадь всех павильонов составит 100 тыс. кв. м. За время работы выставки ее должны посетить порядка 55 тыс. профессиональных покупателей.

Проведению данной выставки китайские власти придают большое значение и позиционируют ее как важную часть усилий по построению на Хайнане свободного торгового порта. Программа реализации данного проекта предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону.