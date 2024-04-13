Поклонник Bitcoin Роберт Кийосаки отказался вкладывать деньги в биткоин-ETF

Поклонник биткоина Роберт Кийосаки, знаменитый инвестор и предприниматель, категорически отказался от вложения денег в спотовые биткоин-ETF.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли он вкладывать деньги в ценные бумаги на основе фондов криптоактива, Кийосаки ответил категорическим отказом. По его словам, он владеет золотыми и серебряными монетами, рудниками, а также многоквартирными домами. Прои этом не хранит никакие акции ETF на золото и серебро, а также паи инвестиционных фондов недвижимости (REIT).

Свой отказ от подобных инвестиций Кийосаки объяснил нежеланием пользоваться финансовыми продуктами, созданными на Уолл-стрит.