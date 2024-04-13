Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года

Экспорт товаров из России в марте вырос 30-40 процентов и достиг максимума с декабря 2022 года, передает РБК.

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Из представленной 11 апреля Банком России оценки платежного баланса за март и первый квартал 2024 года следует, что экспорт товаров в марте увеличился практически на 30–40 процентов, относительно показателей первых месяцев года.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко заявил изданию, что рост экспорта в марте почти полностью объясняется сезонностью, а также более высокими ценами на нефть в этом году.