Стало известно, почему Украина не сможет заработать на газе

Украина не сможет использовать подземные хранилища природного газа в качестве таможенных складов газа для заказчиков в Европе после серии ударов по инфраструктуре в западной части страны, сообщил главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич, передает РИА Новости. Специалист подчеркнул, что из этих объектов нельзя будет извлечь газ, как и закачать его туда.

Марцинкевич, комментируя заявление «Нафтогаза» о повреждении хранилищ, заявил, что их целью были системы распределения, которые между собой связаны трубопроводами. По его словам, также могли быть повреждены газоперекачивающие агрегаты, использующие давление для транспортировки газа.

Если по ним нанесен удар, то газ, который хранится, теперь хранится надежно, извлечь его нельзя. Катастрофический случай, когда украинский режим не сможет ничего украсть, думаю, по этому поводу они больше всего и переживают, — пояснил эксперт.

До этого министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер сообщила, что разработала законопроект о полном прекращении поставок российского газа. Глава ведомства рассчитывает сократить долю импорта топлива с примерно 90% до 0% к 2027–2028 газовому году.