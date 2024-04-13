В США считают, что новые санкции не помешают РФ продавать металлы

Новые антироссийские санкции со стороны США и Великобритании не окажут влияния на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения и не помешают РФ продавать металлы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно информации агентства, новые ограничения на торговлю российским алюминием, медью и никелем стали последней попыткой этих стран ограничить способность России финансировать специальную военную операцию (СВО).

«Это решение вряд ли помешает России продавать свои металлы», — утверждается в статье.

По мнению авторов материала, рестрикции не запрещают физическим и юридическим лицам, не являющимся американскими гражданами, приобретать медь, никель или алюминий из РФ.

В публикации отмечается, что с 2022 года доля продаж российских металлов сильно выросла в Китае, так как некоторые западные покупатели искали альтернативных поставщиков.

Накануне американские власти ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Британия присоединилась к этим «металлическим» санкциям.