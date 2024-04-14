В России подорожает вино из-за нового акциза

Крупная российская компания «Абрау-Дюрсо» анонсировала повышение цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года. Об этом сообщила директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. По информации РБК, цены вырастут на 15 наименований алкоголя от 7% до 35%.

«Действительно мы уведомили дистрибуторов о корректировке цен», — заявила Фирстовав беседе с РБК.

Она указала на общеэкономические факторы, включая повышение ставки долгового финансирования, как причину увеличения стоимости продукции.

«Кубань-Вино» и другие отечественные производители также планируют корректировку цен. В «Цимлянских винах» заявили о стремлении минимизировать рост цен для клиентов, используя собственные производственные ресурсы.

Эксперты оценили, на сколько подорожает алкоголь в 2024 году

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов сообщил, что в России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Согласно закону, подписанному в конце ноября 2023 года, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза.