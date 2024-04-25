Минтруд заявил о гендерном равенстве в сфере труда в России

В России обеспечено гендерное равенство в сфере трудовых отношений. Это показывает паритет прав и возможностей работников — как женщин, так и мужчин, следует из отчета Минтруда, который есть в распоряжении РБК. Его подлинность изданию подтвердил собеседник, знакомый с содержанием.

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В России равенство полов закреплено на уровне Конституции, где говорится, что мужчина и женщины наделены равными правами и свободами и возможностями для их реализации, а также на уровне Трудового кодекса, где сказано, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах в зависимости от пола, расы, цвета кожи и других признаков.

В докладе указывается, что зарплата каждого работника соответствует его квалификации и сложности выполняемой работы. Если на одинаковых должностях мужчина и женщина получают неравное вознаграждение, это является несправедливостью.

«Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда», — уверены в Минтруде.

Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб указывала на трудовое неравенство женщин и мужчин. При этом, по ее словам, разница в заработной плате мужчин и женщин может быть оправдана, так как это связано с тем, что мужчины работают в опасных и вредных производствах, а это дополнительные компенсационные выплаты.

В России самые высокие средние зарплаты — у нефтяников и газовиков, показало проведенное исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов названы менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи).