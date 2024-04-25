В Кремле высказались об ответе РФ на возможное изъятие активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятный ответ РФ на возможное изъятие активов страны на Западе.

«Мы будем это делать так, как это наилучшим образом соответствует нашим интересам», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы.

На днях в конгрессе США приняли законопроект об изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины. Речь идет о порядка $8 млрд. Американский журналист Такер Карлсон назвал такие действия Вашингтона с воровством.

Агентство Bloomberg написало о том, что конфискация заблокированных российских активов США может негативно сказаться на спросе инвесторов на казначейские облигации Штатов и подорвать позиции доллара в мировой экономике. По данным аналитиков JPMorgan, локомотивом дедолларизации может стать КНР. Отмечается, что в настоящее время около 70% платежей международной торговли Китая проходят в долларах.